Champions League : Bayern „beißen“ sich zum Gruppensieg

Kiew Gleich nach dem gesicherten Gruppensieg in der Champions League muss sich Trainer Julian Nagelsmann wieder mit Fragen zum Impfstatus seiner Stars beschäftigen. Die Kunde vom Piks würde ihn freuen.

Für einen Trainer sei die Thematik immer eine „Gratwanderung“, sagte Nagelsmann. Zumal es in Deutschland noch keine Impflicht gebe. Als Impfbefürworter habe er eine eigene Meinung, aber man müsse auch versuchen, die Meinung der nicht geimpften Spieler zu verstehen, sagte der Coach. Wie auch den Verein. Der habe in Deutschland als Arbeitgeber nunmal das Recht, im Falle einer Quarantäne eines ungeimpften Arbeitnehmers die Gehaltszahlung zu stoppen, sagte Nagelsmann, der im winterlichen Kiew im dicken Wintermantel bei der Pressekonferenz Platz nahm.

Immerhin kurzzeitig rückte das Spiel die Impfdebatte in den Hintergrund. Weltfußballer Robert Lewandowski (14. Minute) mit einem traumhaften Fallrückzieher und der nach muskulären Problemen zurückgekehrte Kingsley Coman (42.) sicherten mit ihren Toren den nächsten Sieg in Europas Bestenklasse. Vier Tage nach dem 1:2 der Bayern in der Fußball-Bundesliga in Augsburg gab es vor 28 732 Zuschauern in Kiew wieder einen Dreier. „Dass wir nach einer Niederlage das nächste Spiel gewinnen wollen, ist klar“, sagte Kapitän Manuel Neuer.