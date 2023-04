Champions League Bayern-Coach schimpft über Schiri und erklärt sein Gelb-Rot

Schiedsrichter Clement Turpin aus Frankreich zeigte dem aufgebrachten Tuchel in der Allianz Arena in der hektischen Schlussphase erst die Gelbe Karte (84. Minute) und kurz darauf Gelb-Rot (86.). Tuchels Assistent Zsolt Löw sah kurz danach auch noch die Rote Karte, was dem auf die Tribüne verwiesenen Tuchel offenbar entgangen war. „Ich glaube, sonst ist niemand runtergeflogen“, sagte Tuchel noch in der anschließenden Pressekonferenz.