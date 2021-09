Champions League : Bayern-Express rauscht durch Europa

Münchens Trainer Julian Nagelsmann kommt vor dem Spiel gegen Dynamo Kiew in der Allianz Arena an. Foto: Sven Hoppe/dpa

München 3:0 in Barcelona, 5:0 gegen Barcelona: Bundesliga-Primus FC Bayern trumpft auch in Europa auf. Beeindruckend ist, dass die Münchner nach nicht mal drei Monaten schon Fußball à la Nagelsmann aufführen.

Auf das 3:0 beim taumelnden FC Barcelona ließ der Bundesliga-Primus mit schon sehr deutlich erkennbarem Fußball à la Julian Nagelsmann am Mittwochabend ein 5:0 (2:0) im ersten Heimspiel gegen Dynamo Kiew folgen. Die Weichen Richtung Achtelfinale sind in Gruppe E damit frühzeitig gestellt. In drei Wochen geht es auswärts im Topspiel gegen Benfica Lissabon weiter, das gegen Barcelona 3:0 gewann und mit vier Punkten hinter dem FC Bayern Platz zwei belegt.