Champions League : Bayern-Held Coman freut sich schon auf PSG

München Treffen sie wieder? Paris Saint-Germain fürchtet vor dem Achtelfinale gegen die Bayern zwei ehemalige Spieler. Coman war der Münchner Final-Held 2020. Und Choupo-Moting traf 2021 gleich zweimal.

Bei Paris Saint-Germain fürchten sie in ihrer großen Sehnsucht nach dem Champions-League-Pokal vor dem Duell mit dem FC Bayern mal wieder den Fluch, dass ehemalige PSG-Spieler in der Königsklasse besonders gerne gegen sie Tore erzielen.

Coman in Top-Form

Insbesondere „King“ Coman ist pünktlich zum Wiedersehen im Pariser Prinzenpark nach drei Treffern in den vergangenen zwei Bundesligaspielen in guter Form und bester Torlaune. „Ich werde mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gehen“, sagte Coman. Der französische Nationalspieler wurde 2020 mit seinem Kopfballtor zum 1:0 der Bayern im Königsklassen-Finale von Lissabon schon einmal zum PSG-Schreck. Es war der größte Moment seiner bisherigen Karriere. Von 2005 bis 2014 wurde er als Fußballer bei PSG groß. Coman debütierte als 16-Jähriger in Frankreichs erster Liga.