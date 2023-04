Champions League Bayern ohne Müller - Coman und Upamecano zurück in Startelf

Manchester · Der FC Bayern München geht die Champions-League-Herausforderung gegen Manchester City ohne Thomas Müller in der Startelf an. Der Kapitän sitzt beim Viertelfinal-Hinspiel in Manchester zunächst auf der Ersatzbank.

11.04.2023, 20:11 Uhr

Sitzt gegen Manchester City zunächst auf der Bank: Bayerns Thomas Müller. Foto: Ulrich Gamel/Kolbert-Press/dpa

Trainer Thomas Tuchel nimmt in seinem vierten Spiel für als Bayern-Coach im Vergleich zum 1:0 in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg vor dem Duell mit Pep Guardiola drei Änderungen in der Anfangsformation vor. Auch Mané und Cancelo draußen Der in der Liga zuletzt gelb-gesperrte Dayot Upamecano darf ebenso wie Leon Goretzka und der jüngst leicht angeschlagene Kingsley Coman von Beginn an ran. Wie Müller bleiben auch der England erfahrene Sadio Mané und City-Leihgabe João Cancelo draußen. Im Gegensatz zum Portugiesen Cancelo läuft der ehemalige Man-City-Profi Leroy Sané gegen den Ex-Club auf. Verzichten müssen die Münchner auf Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting wegen Kniebeschwerden. ❗ Unsere Startelf für das Hinspiel gegen @ManCity! 🔥#MCIFCB #PACKMAS pic.twitter.com/QCJTNgPxh8 — FC Bayern München (@FCBayern) April 11, 2023 Gastgeber Manchester setzt wie gewohnt im Sturmzentrum auf den früheren BVB-Star Erling Haaland. Im Mittelfeld läuft der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan auf. Das Rückspiel findet in der nächsten Woche am Mittwoch in München statt. © dpa-infocom, dpa:230411-99-280101/2

(dpa)