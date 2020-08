Finale Champions League : Bayern-Sieg für Klopp hochverdient: „Bayern wollte es mehr“

Berlin Liverpools Meistertrainer Jürgen Klopp hält den FC Bayern München für den verdienten Champions-League-Sieger.

Das Starensemble um Weltklasse-Torhüter Manuel Neuer und Top-Torjäger Robert Lewandowski hatte am Sonntagabend das Champions-League-Finale mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain gewonnen. Flick war im vergangenen Sommer als Co-Trainer engagiert worden und trat nach der Trennung von Niko Kovac im November die Nachfolge an.

Ein ganz spezielles Lob hatte Klopp für seinen Kollegen Flick parat, der den deutschen Rekordmeister zum Titel in der Bundesliga, zum Pokalsieg und zum Triumph in der europäischen Königsklasse führte. „Ich weiß gar nicht, wie viele Triple-Trainer der FC Bayern hat, ich glaube allerdings, viele sind's nicht“, sagte Klopp. „Gut: Dann ist es Jupp Heynckes und Hansi Flick. Also, mehr Geschichte in acht Monaten schreiben ist einigermaßen schwierig.“