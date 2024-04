Champions League Bayern-Sportvorstand Eberl: Tuchel und Team funktionieren

Sportvorstand Max Eberl hat erneut sein Vertrauen in Trainer Thomas Tuchel beim FC Bayern München bekräftigt. „Dass die Mannschaft und der Trainer zusammenpassen, wenn man funktioniert, das hat man heute wieder gesehen“, sagte Eberl nach dem 2:2 des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal. Zum Saisonende trennen sich Club und Coach voneinander. Tuchel will mit dem Team am kommenden Mittwoch das Halbfinale der Königsklasse erreichen.