Champions League : Bayern starten Barça-Vorbereitung - „Vorsicht“ wegen Corona

Lagos Hansi Flick sieht für den FC Bayern München an der Algarve optimale Vorbereitungsmöglichkeiten für das Finalturnier der Champions League.

„In Lissabon hätten wir nicht diese Trainingsbedingungen wie hier gehabt“, sagte der Bayern-Coach zum Aufenthalt an der Atlantikküste. Rund 300 Kilometer entfernt von Portugals Hauptstadt bereitet sich der deutsche Fußball-Rekordmeister im Luxusresort „Cascade“ in Lagos auf das Viertelfinale am 14. August gegen den FC Barcelona vor. Erst am Tag vor dem Start ins „Final-8-Turnier“ erfolgt die Anreise zum Abschlusstraining in Lissabon.