Champions League : Bayern verlieren Final-Wiedersehen gegen Paris Saint-Germain

München Knapp sieben Monate nach dem Champions-League-Duell von Lissabon schlägt Paris Saint-Germain den FC Bayern München. Auf den deutschen Meister wartet nun eine schwere Aufgabe in Paris.

Dem FC Bayern droht bei der Titelverteidigung in der Champions League das Aus. 277 Tage nach dem Triumph von Lissabon kassierte der deutsche Fußball-Rekordmeister beim brisanten Wiedersehen mit Paris Saint-Germain im Viertelfinal-Hinspiel ein schmerzhaftes 2:3 (1:2).

„Wir müssen mehr Tore machen“, bemängelte Müller nach dem Abpfiff beim Pay-TV-Sender Sky. „So ist das jetzt, jetzt müssen wir dem Rückstand hinterherlaufen.“ Beim Rückspiel am 13. April in Paris muss dem FC Bayern schon ein Königsklassen-Künststück glücken, um doch noch in das Halbfinale gegen Manchester City oder Borussia Dortmund einzuziehen. Das gestaltet sich für die Münchner umso schwerer, da sie nach der Knieverletzung von Robert Lewandowski und dem positiven Corona-Test von Serge Gnabry zwei weitere Verletzte zu beklagen haben.