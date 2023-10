Champions League Bayerns Bank-Schub: Müllers Robben-Botschaft an „Super“-Tel

Er erinnerte sogar an einen Münchner Königsklassen-Finalhelden. „Wenn wir uns an Arjen Robben erinnern, da haben wir auch manchmal gedacht, okay, jetzt hätte er den Nebenmann sehen müssen. Arjen war aber so aufs Tor fokussiert - und das hat ihm viele Tore beschert.“ Darum lautete in der dänischen Nacht Müllers Ratschlag an Tel: „Der Mathys soll weiter sein Ding machen und viele Abschlüsse suchen mit seiner Abschlussstärke.“