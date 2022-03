Bundesliga : Bayerns Déjà-vu: Süle-Ausfall weckt böse Erinnerungen

München Im Champions-League-Viertelfinale müssen die Bayern plötzlich auf ein Glückslos wie Benfica oder Villarreal hoffen. Denn Niklas Süle fällt „vorerst“ aus. Der Abwehrchef war gerade super drauf.

Der BVB hat mit dem hart erkämpften Sieg beim Nachholspiel in Mainz den Titelkampf bei nur noch vier Punkten Rückstand auf den deutschen Serienmeister neu belebt. Den Bayern aber droht Schlimmeres: Der zuletzt formstarke Süle, der am Saisonende ablösefrei nach Dortmund wechselt, könnte nach einer im Training erlittenen Muskelverletzung an der Rückseite des rechten Oberschenkels auch das Viertelfinale der Champions League verpassen, das an diesem Freitag (12.00 Uhr) ausgelost wird und am 5./6 und 12./13. April ausgetragen wird.