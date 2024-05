Champions League Bayerns Wut und Leere: „Nächstes Jahr schlagen wir zurück“

Der 8. Mai 2024 markiert eine Zäsur im Bayern-Kosmos, in dem nur Sieger und Titel zählen. Und wo auf totale Saison-Desaster schon immer mit Wucht und großen Investitionen reagiert wurde. Vereinspatron Uli Hoeneß war in Madrid dabei - und er wird nun kaum ruhen daheim am Tegernsee. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen war in der Nacht zum Donnerstag aber der Erste, der im Teamhotel mit einer Kampfansage öffentlich nach vorn preschte. Der 56-Jährige erinnerte in seiner Bankettrede an das traumatisch verlorene Königsklassen-Finale 2012 in der heimischen Arena gegen den FC Chelsea.