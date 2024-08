UEFA Beliebte Champions-League-Hymne leicht verändert

Neue Klänge in der Champions League: Die Europäische Fußball-Union UEFA hat nach dem Format auch die beliebte Hymne der Königsklasse verändert. In den sozialen Medien waren zuvor Videos von der zukünftigen Einlaufmusik aufgetaucht. Nun teilte die UEFA offiziell mit, dass die Hymne geändert wurde. „Die neue Marke bietet auch eine leicht verfeinerte Neuaufnahme der UEFA-Champions-League-Hymne, eine der bekanntesten in der Welt des Sports und der Unterhaltung.“