später lesen Champions League Besiktas verzichtet auf Tickets für Spiel beim FC Bayern Teilen

Twittern

Teilen



Der FC Bayern München hat vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Besiktas Istanbul klargestellt, warum er Tickets für das Heimspiel am Dienstag nur an die eigenen Fans verkauft. Die Türken hätten von sich aus auf das eigene Kontingent verzichtet.