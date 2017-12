später lesen Duell bei RB Leipzig Besiktas will „als ungeschlagener Gruppensieger rausgehen“ FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Twittern

Teilen



Besiktas Istanbul will trotz des bereits feststehenden Einzuges in das Achtelfinale und einiger Personalsorgen im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen RB Leipzig auf Sieg spielen. „Wir wollen als ungeschlagener Gruppensieger rausgehen“, sagte Trainer Senol Günes am Abend vor der Partie. dpa