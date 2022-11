Champions League : Blaswich zurück im Leipzig-Training - Haidara bricht ab

Warschau RB Leipzig kann im wegweisenden Gruppenspiel der Champions League bei Schachtjor Donezk auf Torhüter Janis Blaswich setzen.

Der 31-Jährige absolvierte am Dienstag das Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten im Leipziger Trainingszentrum und wird am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) in Warschau im Tor stehen. Blaswich hatte beim Sieg gegen Bayer Leverkusen wegen Wadenproblemen pausiert. Leipzig benötigt gegen Donezk mindestens ein Unentschieden, um das Achtelfinale zu erreichen.