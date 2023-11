Champions League „Brutale Gier“: Haaland Vorbild für Leipziger Revanche

„Er hat eine brutale Gier, in jeder Situation das Tor zu erzwingen. Es muss in unseren Schädel rein, auch aus den kleinen Situationen etwas zu kreieren. Wir haben das Herz und die Leidenschaft, das umzusetzen“, sagte Offensivspieler Christoph Baumgartner. Gewinnt Leipzig bei Manchester City, ist in der Champions League sogar noch der Sieg in der Gruppe G drin.