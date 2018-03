später lesen Champions League Brych leitet PSG-Real am Dienstag Teilen

Fifa-Schiedsrichter Felix Brych ist von der Europäischen Fußball-Union (Uefa) mit der Leitung des Achtelfinal-Schlagerspiels in der Champions League zwischen Paris St. Germain und Real Madrid (Hinspiel 1:3) am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) betraut worden. Der Münchner hatte in der vergangenen Saison das Endspiel der Königsklasse zwischen Real und Juventus Turin gepfiffen. In der Champions League war er schon 55-mal zum Einsatz gekommen.