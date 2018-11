später lesen Champions League BVB gestärkt in den Gruppen-Gipfel gegen Atlético FOTO: Bernd Thissen FOTO: Bernd Thissen Teilen

Gruppen-Gipfel gegen Atlético Madrid, Liga-Hit gegen die Bayern - der BVB startet mit neuem Mut in die Woche der Wahrheit. Der Ausbau der Bundesliga-Tabellenführung am vorigen Spieltag hat den Glauben an die eigenen Fähigkeiten gestärkt. Von Heinz Büse, dpa