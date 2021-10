Champions League : BVB mit viel Respekt nach Amsterdam: „Große Herausforderung“

Dortmund Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose erwartet im Champions-League-Spiel bei Ajax Amsterdam ein Duell auf Augenhöhe. „Ajax ist schon eine geölte Maschine. Wir haben keine Angst, aber großen Respekt“, sagte der Fußball-Lehrer vor der Busreise des Teams in die Niederlande.

Angesichts der ohnehin angespannten Personallage und der Terminhatz mit nun sechs Spielen in 19 Tagen legt Trainer Rose derzeit großen Wert auf Belastungssteuerung. So fehlten in Erling Haaland, Mats Hummels, Manuel Akanji, Thomas Meunier, Nico Schulz und Julian Brandt gleich sechs Profis am Montagvormittag beim noch in Dortmund abgehaltenen Team-Abschlusstraining. Sie sind aber laut Rose in Amsterdam dabei. Nicht zu Verfügung stehen hingegen die Stammkräfte Raphael Guerreiro, Giovanni Reyna und Mahmoud Dahoud. Dafür kehrt Dan-Axel Zagadou erstmals seit Monaten wieder zurück in den Kader.