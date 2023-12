Champions League BVB-Profis Sabitzer und Wolf gegen PSG fraglich

Vor allem der Ausfall von Außenverteidiger Wolf wäre problematisch, weil sein vermeintlicher Ersatz Thomas Meunier nicht für die Champions League gemeldet wurde und deshalb nicht auflaufen darf. Der in der Bundesliga nach seiner Roten Karte gegen Leipzig gesperrte Abwehrchef Mats Hummels steht jedoch zur Verfügung. Dagegen muss der in der Königsklasse gelbgesperrte Kapitän Emre Can ersetzt werden.