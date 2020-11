Champions League : BVB schöpft Mut für Ligagipfel - „Können Bayern schlagen“

Brügge Der letzte Sieg der Dortmunder über den Erzrivalen aus München liegt mittlerweile zwei Jahre zurück. Am Samstag soll das Warten ein Ende haben. Der jüngste Höhenflug stimmt das Favre-Team zuversichtlich.

„Das wird uns helfen im Hinblick auf Samstag und gibt uns eine Menge Stabilität. Auch wir sind gut drauf“, kommentierte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl den souveränen Auftritt in Belgien. Nach zuletzt vier Zu-Null-Siegen scheint der BVB für das Duell der Branchenriesen so gut gerüstet wie lange nicht: „Wir wissen, dass wir auch gegen Bayern gewinnen können“, sagte Abwehrspieler Manuel Akanji.

Wie schon zuletzt in der Bundesliga fand der BVB auch in der Champions League zurück auf Erfolgskurs. Mit Siegen über St. Petersburg und Brügge machte er den Fehlstart von Rom (1:3) vergessen und stürmte an die Tabellenspitze der Gruppe F. Bei zwei noch ausstehenden Heimspielen scheint die Ausgangslage prächtig. Schon mit einem Erfolg im zweiten Spiel gegen Brügge am 24. November wäre der Achtelfinal-Einzug zum Greifen nahe. „Wir sind sehr erleichtert“, bekannte Kehl.