Champions League : BVB startet gegen Barcelona - Bayern erwartet Belgrad

Die Anzeige mit den Gruppen nach der Auslosung. Foto: Daniel Cole/AP.

Monte Carlo Für Borussia Dortmund beginnt die Champions-League-Saison mit einem Heimspiel gegen den FC Barcelona.

Der Fußball-Schlager zu Beginn der neuen Saison in der Königsklasse gegen die Katalanen steigt am 17. September. Das Rückspiel findet dann am 27. November in Spanien statt. Der BVB trifft am 23. Oktober (21.00 Uhr) auf Inter Mailand, das Rückspiel in Dortmund wird am 5. November angepfiffen. Dritter Gegner in Gruppe F für das Team von Trainer Lucien Favre ist Slavia Prag.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat ebenfalls ein Auftakt-Heimspiel. Gegner in der Allianz-Arena ist am 18. September (21.00 Uhr) Roter Stern Belgrad. Am zweiten Spieltag (1. Oktober/21.00 Uhr) steht das voraussichtlich härteste Match in der Gruppe D bei Tottenham Hotspur an, das Rückspiel wird am 11. Dezember (21.00 Uhr) ausgetragen.