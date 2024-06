Champions League BVB und die Folgen vom Wembley: Angst vor nächstem Trauma

Ob der in dieser Champions-League-Saison oft überragende ebenfalls 35 Jahre alte Hummels seinen Vertrag in Dortmund noch einmal verlängert, ist sehr fraglich. Zu auffällig waren seine wehmütigen Gesten nach dem letzten Heimspiel vor zwei Wochen gegen Darmstadt vor der Dortmunder Südtribüne. Zu verdächtig und deutlich war seine in der vergangenen Woche in einem „Sport Bild“-Interview geäußerte Kritik an Terzic für dessen taktische Herangehensweise vor allem in den Spielen gegen Stuttgart und Leverkusen: „Ich war stocksauer, weil ich der Meinung war: So darf Borussia Dortmund nicht auftreten - gegen keinen Gegner dieser Welt.“