Champions League Calhanoglu: Türkische Fans unterstützen ihn, nicht Gündogan

Calhanoglu ist genau wie Gündogan in Deutschland als Kind türkischer Eltern geboren, hat sich aber anders als der City-Kapitän für die türkische Nationalmannschaft entschieden. Doch auch für Gündogan ist das Finale etwas ganz Besonderes, Familie und Freunde werden im Atatürk-Olympiastadion dabei sein. „Ich glaube, ich muss Dir nicht sagen, was es bedeuten würde, dann dort als Kapitän die Trophäe in den Händen zu halten“, sagte der 32-Jährige im ZDF-Interview mit seinem früheren Nationalmannschafts-Kollegen Per Mertesacker.