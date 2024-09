Borussia Dortmund „Champion“ Gittens und Motzki Sabitzer - Sahin bleibt lässig

In der Liga bekam Kapitän Emre Can zuletzt eine Pause. In Brügge saß der länger verletzte Neuzugang Serhou Guirassy zur Belastungssteuerung zunächst nur auf der Bank, ehe er in der Nachspielzeit (90.+5) per Foulelfmeter sein Premierentor für die Dortmunder erzielte. Auch Gittens drängt nach seinen beeindruckenden Auftritten nun in die erste Elf und stellt Ansprüche.