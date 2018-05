später lesen Sublizenznehmer Champions League bei DAZN: 110 Spiele und ein Weltmeister FOTO: Peter Steffen FOTO: Peter Steffen Teilen

Der Livestreamingdienst DAZN steigt in der kommenden Saison in die Berichterstattung über die Europapokal-Wettbewerbe ein und hat sich Fußball-Weltmeister Per Mertesacker als Experten geholt. dpa