UEFA weitgehend einig : Champions-League-Finale 2022 soll in München steigen

Champions-League-Finale 2022 soll in München steigen

2022 soll in der Allianz Arena in München wieder das Finale der Champions League stattfinden. Foto: Oliver Acker.

Monaco Zehn Jahre nach dem „Finale dahoam“ soll in der Allianz Arena von Rekordmeister FC Bayern München wieder das Endspiel der Champions League stattfinden.

Darüber herrscht bei der Europäischen Fußball-Union nach dpa-Informationen weitestgehend Einigkeit. Das Finale der Königsklasse 2022 soll demnach bei der nächsten Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 24. September in Ljubljana nach München vergeben werden. Das Endspiel ein Jahr vorher soll in St. Petersburg gespielt werden, das im Jahr 2023 im Londoner Wembley-Stadion.