Medienberichte : Champions-League-Finale in Lissabon, Europa League in NRW?

Champions-League-Finale in Lissabon, Europa League in NRW?

Wird der Champions-League-Sieger 2020 in Lissabon statt Istanbul ermittelt?. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Das Finalturnier der Champions League soll in Lissabon stattfinden, die restlichen Spiele der Europa League werden offenbar nach Deutschland vergeben.

Das berichten die „Bild“-Zeitung und Sky Sport Italia. Demnach werden am 8. und 9. August zunächst die vier ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele, darunter auch das des FC Bayern München gegen den FC Chelsea (Hinspiel: 3:0), in Portugals Hauptstadt ausgetragen. Danach geht es im Turniermodus (jeweils nur ein Spiel) weiter. Das Finale ist demnach für den 22. oder 23. August vorgesehen, eine Woche früher als ursprünglich geplant. Eine Bestätigung der Europäischen Fußball-Union gibt es noch nicht, die UEFA hatte immer auf ihre Exekutivsitzung am 17. Juni verwiesen.