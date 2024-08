Europapokal Champions-League-Gegner vom Computer

Anders als bei den bisherigen Auslosungen ist die Einteilung der Clubs in Lostöpfe nicht mehr sonderlich entscheidend. Zwar landen die laut UEFA-Koeffizient besten neun Teams in Topf eins - aber auch sie müssen gegen zwei Gegner aus dem eigenen Topf spielen. Für die Europa League gilt ebenfalls diese Systematik, in der Conference League bekommt jeder Club sechs Gegner für die Liga zugelost.