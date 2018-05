später lesen ManCity-Fans "not amused" Gündogan gratuliert Klopp - und erntet Shitstorm FOTO: dpa, rwe hak pkw_A FOTO: dpa, rwe hak pkw_A Teilen

Twittern

Teilen



Jürgen Klopp hat zum zweiten Mal in seiner Karriere das Finale der Champions League erreicht. Mit dem FC Liverpool fordert er am 26. Mai Rekordsieger Real Madrid. Mit Borussia Dortmund stand er 2013 im Endspiel. Dass ihm ein damaliger Mitstreiter nun gratulierte, stieß einigen Fans in England übel auf.