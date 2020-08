Trotz Corona-Kürzungen : Champions League ist für den FC Bayern eine Goldgrube

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski jubelt nach seinem Treffer zum 3:0. Foto: Franck Fife/pool AFP via AP/dpa

Lissabon 115,69 Millionen Euro! Auf so viel Prämiengeld käme der FC Bayern eigentlich bei einem Finalerfolg gegen Paris. Wegen Corona gibt's wohl Abschläge - dennoch bleibt die Königsklasse eine Goldgrube.

Der Finaleinzug beim Champions-League-Turnier in Lissabon ist für den FC Bayern München mitten in der Corona-Krise auch von großer finanzieller Bedeutung.

Mit den Einnahmen aus dem Endspiel am Sonntag gegen Paris Saint-Germain könnte der umsatzstärkste deutsche Fußballclub die 100-Millionen-Euro-Marke in der Königsklasse übertreffen oder zumindest in die Nähe kommen.