Das letzte Achtelfinal-Ticket in der Champions League geht an Olympique Lyon. Juventus Turin bleibt trotz einer Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase auf Rang eins. Titelverteidiger Real Madrid erlebt eine historische Blamage.

Olympique Lyon hat sich als letzter Klub für das Achtelfinale der Fußball-Champions-League qualifiziert. Den Franzosen reichte am Mittwochabend ein 1:1 (0:1) in Kiew gegen Schachtjor Donezk. Lyon zieht damit als Gruppenzweiter hinter Manchester City in die Runde der besten 16 Teams ein, die am Montag ausgelost wird. Neben Pep Guardiolas Manchester City sind dann trotz Niederlagen auch Real Madrid und Juventus Turin als Gruppensieger gesetzt.

Juve gewann seine Gruppe trotz eines 1:2 bei den Young Boys Bern, weil Manchester United beim FC Valencia zeitgleich mit 1:2 verlor. Guillaume Hoarau (30./Foulelfmeter/68.) traf doppelt für Bern, Paulo Dybala gelang noch der Anschlusstreffer (80.). In Valencia waren Carlos Soler (17.) und Phil Jones (47./Eigentor) für die Gastgeber sowie Marcus Rashford (87.) die Torschützen. United war ebenso wie Juve schon vor der Partie für das Achtelfinale qualifiziert. Donezk führte lange durch ein Tor des Brasilianers Junior Moraes (22.), ehe Weltmeister Nabil Fekir den verdienten Ausgleich erzielte (65.).

Der bereits vor dem letzten Spieltag als Gruppensieger feststehende Titelverteidiger Madrid beendete die Gruppenphase mit einer historischen Niederlage. Die Königlichen unterlagen zu Hause ohne zahlreiche Stammspieler 0:3 (0:2) gegen ZSKA Moskau. Es war die bislang höchste Heimniederlage für den spanischen Club in seiner Europapokal-Historie. Auch das Hinspiel hatte ZSKA 1:0 gewonnen.

In Madrid trafen Fjodor Tschalow (37. Minute), Georgi Schtschennikow (43.) und Arnor Sigurdsson (73.) für den Außenseiter. Real-Coach Santiago Solari schonte zu Beginn unter anderem Nationalspieler Toni Kroos, Weltfußballer Luka Modric und den Waliser Gareth Bale.

Den Russen bleibt trotzdem nur der letzte Platz in der Gruppe G. Viktoria Pilsen setzte sich 2:1 (0:0) bei der ebenfalls schon zuvor für das Achtelfinale qualifizierten AS Rom durch und sicherte sich damit den dritten Platz und den Sprung in die Europa League. Dafür qualifizierten sich auch der FC Valencia, Schachtjor Donezk und Benfica Lissabon, das zu Hause 1:0 (0:0) gegen AEK Athen gewann.

