Reform der Königsklasse : Champions-League-Vorrunde im Liga-Modus geplant

London Die Champions League soll nach einem Medienbericht vor umfassenden Reformen stehen. Nach Informationen der britischen Zeitung „The Times“ plant die europäische Fußball-Union UEFA in dieser Woche Gespräche über mögliche Änderungen, die sie noch im Dezember vorstellen will.

Demnach könnte die Gruppenphase in Zukunft im Liga-Modus gespielt werden. Jedes Team würde dann in der Vorrunde gegen zehn Gegner antreten. Die Punkte aus diesen Spielen würden in einer gemeinsamen Tabelle mit allen 32 Teams gelistet, aus der sich die ersten 16 für die K.o.-Phase qualifizieren.