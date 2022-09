Champions League : Chelseas 1:1 gegen Salzburg - Potter kann nicht zaubern

London Das hatte sich der Nachfolger von Thomas Tuchel anders vorgestellt. „Wir sind enttäuscht. Die Jungs haben alles gegeben, es sollte nicht sein“, sagte der neue Trainer des FC Chelsea, Graham Potter, nach dem 1:1 in der Champions League gegen RB Salzburg.

„Es ist, was es ist“, fügte der 47-Jährige zu seinem Pflichtspieldebüt für die Blues an. Potter hatte das Chelsea-Team nach der Beurlaubung von Tuchel erst in der vergangenen Woche übernommen.