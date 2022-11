Champions League : CL-Auslosung, Termine, Gegner: So geht es weiter

CL-Auslosung, Termine, Gegner: So geht es weiter

Lissabon/München- Die Bayern, Dortmund und Frankfurt überwintern in der Königsklasse. Ab jetzt zählt nur noch der K.o.-Modus, für das Achtelfinale ist zwischen machbarer Aufgabe und Hammerlos alles möglich.

Vor der langen WM-Pause werden in der Champions League die Weichen für das Frühjahr 2023 gestellt. Nach Abschluss der Gruppenphase in dieser Woche werden auch noch die Paarungen für das Achtelfinale gelost.

Meister FC Bayern, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt wissen dann, was sie im neuen Jahr erwartet. Die wichtigsten Fragen, wie es in Europas Topwettbewerb weitergeht.

Wann wird das Achtelfinale ausgelost?

Am kommenden Montag (7. November) um 12.00 Uhr in Nyon. Gelost wird nur das Achtelfinale. Für das Viertelfinale und das Halbfinale wird nach Beendigung der Runde der letzten 16 noch einmal eine neue Auslosung angesetzt.

Wann wird gespielt?

Das Achtelfinale ist seit einigen Jahren auf acht Spieltermine aufgeteilt. Die Hinspiele finden am 14., 15., 21 und 22. Februar statt. Die Rückspiele steigen am 7., 8., 14. und 15. März. An jedem Abend werden zwei Partien ausgetragen.