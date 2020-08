Champions League : Corona-Zittern bei Atlético: Leipzig-Spiel auf der Kippe

Madrid Zwei Coronavirus-Fälle haben Atlético Madrid kalt erwischt. Vor dem Spiel gegen Leipzig fürchtet man weitere positive Tests. Die UEFA sieht den Fall noch gelassen.

Denn nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten soll es sich bei den am Sonntagabend von Atlético vermeldeten Fällen um zwei Spieler handeln. Der Club äußerte sich dazu mit Verweis auf die Privatsphäre nicht. Die beiden Personen seien umgehend isoliert und in häusliche Quarantäne geschickt worden. Laut spanischer Presse befürchtet man bei Atlético allerdings weitere positive Fälle. Die Ergebnisse sollten bis Montagabend vorliegen.

Da wollte die Mannschaft von Trainer Diego Simeone längst im Flieger nach Lissabon sitzen. Am Dienstag sollte auf dem Benfica-Campus in Seixal trainiert werden, einen Tag später dann im Stadion José Alvalade, wo dann am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky) das Viertelfinale gegen Leipzig stattfinden soll. RB erreichte die Nachricht im Teamhotel in Estoril beim Abendessen. Offiziell äußern wollten sich Club-Vertreter auf dpa-Anfrage allerdings nicht.