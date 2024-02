Champions League Dank Mbappé: PSG auf Kurs Richtung Viertelfinale

Mbappé machte es im zweiten Durchgang besser und weckte damit seine Mannschaft auf. Nach einer Ecke kam er völlig frei am zweiten Pfosten an den Ball und schoss die Führung. Kurz darauf spitzelte Barcola den Ball an Real-Torwart Alex Remiro zum Endstand vorbei ins Tor. Das Rückspiel findet am 5. März in Spanien statt.