Champions League : Das Schöne an dem „Biest“: Leipzigs Upamecano beeindruckt

Lissabon Dayot Upamecano war schon vor seinem Gala-Auftritt gegen Atlético Madrid heiß begehrt. Nicht umsonst verlängerte RB Leipzig den Vertrag des Abwehr-Hünen. Beim Blitzturnier in Lissabon beweist der Franzose, warum ihn sein Trainer zu einem der Besten der Welt erklärt.

Die großen Idole vergangene Tage aus Portugal und England staunen wie ganz Fußball-Europa über den Auftritt des Leipziger Abwehrchefs beim Königsklassen-Blitzturnier. „Kopf und Schultern über allen anderen auf dem Platz“, schrieb Lineker in seinem Lieblingskanal Twitter und prophezeite dem 21 Jahre alten Franzosen eine „riesige Zukunft“. Figo meinte: „Ein großartiger junger Spieler“, nachdem er Upamecano beim 2:1 gegen Atlétcio Madrid in seinem Heimatstadion José Alvalade in Lissabon gesehen hatte. Drei applaudierende Hände führte er als Symbole des Respekts an.