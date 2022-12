Sportsender : DAZN: Verärgerte Fans, Schnäppchen, Deals und Konkurrenz

Der Internet-Anbieter DAZN hat sich das größte Rechtepaket an der Champions League gesichert. Foto: Ina Fassbender/dpa

Berlin Wegen des großen Angebots ist DAZN bei vielen Sport-Fans beliebt, wegen Preiserhöhungen aber auch umstritten. Wie es nach dem nächsten großen TV-Vertrag weitergeht, verrät die Deutschland-Chefin.

Seit dem Start vor sechs Jahren hat der Internet-Sportsender DAZN viele Milliarden investiert - und macht seitdem keinen Gewinn. Kurz nach der nächsten teuren Investition in neue Champions-League-Rechte zeigt sich die Deutschland-Chefin Alice Mascia jedoch optimistisch.

„Wir machen signifikante Fortschritte“, sagte die 48 Jahre alte Managerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie kündigte für das kommende Jahr an: „Innerhalb der nächsten zwölf Monate wollen wir raus aus den roten Zahlen, das ist der Plan.“

„Die Champions League ist sehr wichtig für uns“

Dass der Online-Anbieter weiter an sein Geschäftsmodell glaubt und langfristig plant, zeigte der in der vergangenen Woche bestätigte Deal mit der UEFA. „Die Champions League ist sehr wichtig für uns“, betonte Mascia: „Die Rechte sind neben denen der Bundesliga für den deutschen Markt die bedeutendsten. Daher sind wir sehr glücklich damit, diese nun langfristig bis 2027 verlängert zu haben.“

Erneut hat DAZN den Konkurrenten Sky im Wettbieten ausgestochen und darf in den drei Spielzeiten ab 2024/25 jeweils 186 von 203 Partien exklusiv übertragen, während Amazon 17 Partien zeigt. „Exklusivität ist eine wichtige Komponente für unser Geschäft“, betonte die DAZN-Chefin. Was das kostet, verriet Mascia nicht. Auch Kundenzahlen sind geheim.

Dem Pay-TV-Sender Sky waren die Rechte offensichtlich zu teuer. „Bei allem Interesse sind wir mit einer ökonomisch klaren und verantwortungsbewussten Sicht auf den Wert von Sportrechten in den Prozess gegangen und waren deshalb auch im Sinne unserer Kunden nicht bereit, über den Wert, den wir diesem Recht beimessen, hinauszugehen“, teilte Sky mit. Der Gesamtwert der aktuellen Rechte liegt nach Angaben von Fachmagazinen bei fast 300 Millionen Euro pro Saison, über den neuen Vertrag ist noch nichts bekannt geworden.

DAZN hat die Sport-TV-Landschaft hierzulande in wenigen Jahren verändert. „Wir sind auf dem deutschen Markt führend beim Fußball, und wir sind auch führend in der Breite des Sport-Angebots“, betonte die Deutschland-Chefin. Neben Champions League und Bundesliga gehören unter anderem die Top-Ligen in Frankreich, Italien und Spanien zum Fußball-Angebot. DAZN verspricht „über 100 Stunden Live-Sport pro Woche“.