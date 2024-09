Champions League Dembélé von Luis Enrique aus Paris-Kader gestrichen

Trainer Luis Enrique lässt den 27 Jahre alten Offensivspieler aber zuhause, so berichten es übereinstimmend Medien, weil ihm dessen Auftritt beim 3:1 gegen Stade Rennes in der Liga am vergangenen Freitag nicht gefallen haben soll. Eine anschließende Aussprache soll hart ausgefallen sein. Daraufhin habe sich Luis Enrique für diese Strafe entschieden. Offizielle Aussagen lagen zu diesem Fall nicht vor.