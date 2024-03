Champions League Der Stolz ist zurück: Erlösender Festtag für den BVB

Anders als in der heimischen Liga rief die Mannschaft in der Königsklasse wieder ihr großes Potenzial ab und bot den Fans zumindest in der ersten halben Stunde ein Spektakel. „Jeder wollte den Ball. Und wenn wir das machen, sind wir echt eine geile Mannschaft“, befand Emre Can. Wie der Kapitän wertete auch Kehl den Sieg als Mutmacher für die kommenden schweren Wochen in der Meisterschaft mit gleich fünf Spielen gegen Teams aus den Top 6: „Die Mannschaft hat das im Tank. Jetzt müssen wir es auch in der Bundesliga zeigen und liefern. Wir wollen auch im nächsten Jahr auf dieser Bühne präsent sein.“