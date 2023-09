Champions League Die Laune des Fußball-Gottes: Union fordert Real im Bernabéu

Das Duell mit dem Rekordchampion um Toni Kroos, Antonio Rüdiger und Jude Bellingham am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) ist Realität. Also gehört für den akribischen Coach nach der Ankunft im Hotel Four Seasons in der Calle Sevilla eine adäquate Vorbereitung dazu, keine 15 Minuten vom Bernabéu entfernt.