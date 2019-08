Königsklassen-Auslosung : Die Lostöpfe der Champions-League-Gruppenphase

Monaco Die Zuordnung aller 32 Champions-League-Starter in die vier Lostöpfe ist erst nach den drei letzten Playoff-Spielen am Mittwochabend möglich. Fix sind unter anderem schon die acht Teams im besten Topf eins mit Bayern München als deutschem Vertreter.

Klar ist vor der Auslosung der Fußball-Königsklasse am Donnerstag (18.00 Uhr) in Monaco auch, dass Borussia Dortmund in Topf 2, Bayer Leverkusen in Topf 3 und RB Leipzig in Topf 4 sein werden. Deutsche Duelle sind in der Gruppenphase nicht möglich.