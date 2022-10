Champions League : Donezk-Trainer Jovicevic: Ukraine-Krieg „beeinträchtigt uns“

Warschau Igor Jovicevic, Trainer des ukrainischen Clubs Schachtjor Donezk, hat vor dem Fußball-Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Real Madrid (21.00 Uhr/DAZN) auf die mentale Belastung für seine Spieler durch den russischen Angriffskrieg hingewiesen.

Viele Familienangehörige der Spieler seien in der Ukraine, „und das beeinträchtigt uns, wird aber nicht unsere Moral zerstören“, sagte Jovicevic nach den Raketenangriffen Moskaus gegen zahlreiche ukrainische Städte.

In der Tabelle der Gruppe F liegt Schachtjor vor der Partie mit vier Punkten nach drei Spielen auf Platz zwei hinter Gegner Real (9 Punkte). Das Spiel findet in der polnischen Hauptstadt Warschau statt, die Heimpartien in der ukrainischen Liga trägt der Club aus der Ostukraine im westukrainischen Lwiw aus.