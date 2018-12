später lesen Auslosung Dortmund&Bayern droht Duell mit Klopp in der Königsklasse FOTO: Martial Trezzini FOTO: Martial Trezzini Teilen

Gespannt gehen die Blicke von fünf Fußball-Bundesligisten am Montag nach Nyon. In der Schweiz werden ab 12.00 Uhr die Achtelfinals in der Champions League und eine Stunde später die Zwischenrunde in der Europa League ausgelost. dpa