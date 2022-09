Fußball-Übertragung : Drei Abos für den Europapokal: Teurer als in der Vorsaison

Drei Abos für den Europapokal: Teurer als in der Vorsaison

Berlin Fußball im TV wird immer kostspieliger, das Angebot im Free-TV ist klein. Das gilt vor allem für die Champions League. Immerhin gibt es in dieser Saison mehr Spiele mit deutschen Teams.

Fußball-Fans müssen in der neuen Spielzeit der Champions League noch mehr Geld ausgeben als in der Vorsaison. Um die freie Auswahl bei den drei Europapokal-Wettbewerben zu haben, die in dieser Woche mit der Gruppenphase starten, sind sogar drei Abonnements notwendig.