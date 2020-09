UEFA : ECA-Chef Agnelli wie Löw: Fünf Wechsel beibehalten

Nyon Der ECA-Vorsitzende Andrea Agnelli plädiert für fünf Auswechslungen pro Partie in allen europäischen Fußball-Wettbewerben und setzt auf eine Umkehr bei der UEFA.

Nach der jüngsten Kritik von Bundestrainer Joachim Löw an der Europäischen Fußball-Union sprach sich der Chef der Clubvereinigung ECA dafür aus, dass die Regel auch in der kommenden Saison flächendeckend eingesetzt wird. „Wir wollen aufzeigen, dass alle Clubs in allen Ländern eine einheitliche Linie wollen“, sagte Agnelli, Chef von Juventus Turin, nach der ECA-Generalversammlung. Er kündigte einen Vorstoß bei der UEFA an. „Wir hoffen, dass sie auf uns hören.“