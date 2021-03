Champions League : Entscheidung am Mittwoch: Europapokal-Reform vor Abschluss

Nyon Der Europapokal steht vor einer umfangreichen Reform - noch gibt es offene Fragen und Konfliktpotenzial. Die Reaktionen aus der Bundesliga verdeutlichen die Hintergründe.

Die Champions League soll ab der Saison 2024/25 von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt, die Gruppenphase durch das sogenannte „Schweizer Modell“ ersetzt werden. Gespielt wird dann nicht mehr in acht Vorrundengruppen sondern in nur einer Liga, in der aber nicht Jeder gegen Jeden antritt, sondern die Gegner nach Vorjahresplatzierung zugelost werden. Die mächtige Clubvereinigung ECA plädiert für zehn statt bisher sechs garantierte Spiele. Die besten acht Teams qualifizieren sich in diesem System für das Achtelfinale, die weiteren Plätze würden in Playoffs vergeben. Insgesamt würde die Anzahl der Spiele in einer Königsklassen-Saison damit um 100 ansteigen. Einem Bericht der ARD-„Sportschau“ zufolge soll der neue Modus bis 2033 gelten.