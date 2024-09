Champions League Entwarnung von Bayern-Torwart Neuer: „Nichts Gravierendes“

Kapitän Manuel Neuer befürchtet nach seiner Auswechslung in der Champions League keine Pause in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen. „Ich gehe davon aus, dass ich dabei bin“, sagte der 38-Jährige nach dem 9:2 zum Start in Europas Königsklasse gegen Dinamo Zagreb. Die Bayern spielen am Samstag beim SV Werder Bremen.